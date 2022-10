Vad är grundkraven för att ha ett betaltprogram som GeForce Now

Jag har en dator som inte klarar av mycket alls. Just nu funderar jag på att testa GeForce Now (ej gratis) istället för att punga ut en massa pengar på en ny dator som alltid kommer vara lite efter kurvan. Just nu har jag en 24" 1080p 240Hz som kommer agera mer som en central enhet. Jag har just nu ett extremt gammalt AMD-kort som bara suttit i servern för att ha en gpu.

.

Datorn är sedan tidigare en Plex-server med mycket hårddiskar och en gammal Xeon 4 core med HT.

Jag har en budget för att köpa en dator men den skulle bara räcka till begränsad förmåga. Csgo klarar sig med nöd och näppe på min nuvarande dator. Utöver det är jag mer intresserad av att testa spel som Cyberpunk och andra spel som inte nödvändigtvis är rimliga för en medelmåttig gamingburk. Och det behövs inte blixtsnabba reflexer i de spelen.

.

Skulle det räcka med ett billigt 1060 och bara låta GeForce now ta över all rendering?

Om det fungerar, finns det någon logik i att titta på en begagnad 1440p 165hz skärm?

Jag har bara 8gb ram men det går alltid att hitta billiga begagnade DDR3. Då kanske jag kan göra min uppgradering utefter GeForce now väldigt smart och kunna lägga pengar på licenser istället. Finns det andra tjänster som bara inte får uppmärksamhet för att nvidia är så stora?