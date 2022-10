Värme slås av/på beroende på elpris

Satte precis upp en automation som styr värmen i huset beroende på aktuellt timpris på elen.

Ifall priset går över 1kr per kwh så stängs den av och ifall den går under 1kr så återgår den uppvärmningsschemat. Här kan man ställa in vilken temp termostaten skall uppnå.

För detta använde jag en sensor i HA som kollar elpris. Nordpool hämtad från HACS.

Samt en tadoo termostat som styr luft/vatten värmepumpen.

Tänkte mest som ett tips inför vintern

Är det för kallt och priset för högt så är planen att starta en brasa.