Behöver laptop till proffesionell videoredigering & spel så jag kan jobba!

Tjena!

Detta är lite brådis, står för tillfället utan jobb och kan inte söka ett nytt förens jag har en.

Hjälp vore guld värt! <3

(Om admin tycker att titeln uppmanar til stress or whatever är det bara att rätta till, sorry isf!)

Skapade en tråd om råd för köp av stationär dator, men är nyfiken på om det finns några bra bärbara alternativ eftersom jag reser en del.

Jag jobbar med redigering/motion graphics/övrig design i Adobes Suite. Videofilerna brukar vara runt 4k i upplösning & jag skulle önska att kunna jobba synkroniserat mellan de olika programmen.

Förutom att jag spelar på min fritid så händer det att jag behöver spela in när jag spelar till jobbet, så bra grafik på den fronten är också välbehövlig. Jag spelar allt från indie pixel till AAA spel.

Så en dator som klarar båda är 10/10!

(Bra batteritid är självklart också en fördel, apropå att jag reser runt titt som tätt).

Min budget ligger runt 20k, men om det finns en riktigt perfekt burk kan taket ligga max mellan 20k & 30k.

Tack på förhand!