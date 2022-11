Kopparnätet läggs ner...

Hej på Er!

Min gamle far (90+) bor i norrländsk glesbygd där kopparnätet nu ska stängas ner. Har Telia fast telefoni samt bredband via adsl. Beträffande bredbandet så är kraven låga, lite surf, mail och skypesamtal. Tyvärr ingen fiber...

Har nu blivit erbjuden "hemtelefoni via mobilnätet" som innebär att hans fasta telefonnummer kommer att kopplas till en mobiltelefon (24-månaders bindningstid, någon DORO-mobil ingår), därtill Telias mobila bredband med 30Gb trafik per månad. Finns någon bra lösning för att få hans befintliga fasta telefoner att fortsätta fungera? Kan de kopplas via någon gsm-modul? Han kommer dels inte att höra telefonen om det bara är en mobil som ringer och dels inte hitta den när han behöver ringa. Dessutom är det tveksamt om han kommer kunna hantera mobiltelefonen.

Telia levererar inte heller någon 4g router, utan den ska han köpa själv och sedan stoppa i SIM-kortet för bredband. Några tips på 4G-router?

Inte lätt att vara gammal...