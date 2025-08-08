Tillverkaren GPD har nyligen avtäckt sin handhållna speldator Win 5. Ny systemkrets är dock inte den enda stora nyheten, nyligen avslöjades att enheten använder den minneskortsliknande standarden Mini SSD.

Hitills tycks det som att Biwin och en annan kinesisk OEM-tillverkare producerar enheter i formatet, som kan ses som en konkurrent till Micro SD Express. Lagringsenheternas formfaktor är 15 × 17 millimeter, vilket är varför de refereras till som just 1517. Det ska dock tilläggas att 1517 inte är en JEDEC-standard ännu.

Specifikationsmässigt lovar Biwin 3 700 MB/s läs- och 3 400 MB/s skrivhastighet. Kommunikation sker genom PCI Express 4.0 över två banor. Det är i dagsläget inte känt vad enheterna kommer att kosta, eller om de kommer att få någon utbredd användning. Den nätta formfaktorn och höga hastigheten är dock onekligen lockande.