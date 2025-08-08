Tillverkaren GPD har nyligen avtäckt sin handhållna speldator Win 5. Ny systemkrets är dock inte den enda stora nyheten, nyligen avslöjades att enheten använder den minneskortsliknande standarden Mini SSD.

1-1 (1).jpg

Hitills tycks det som att Biwin och en annan kinesisk OEM-tillverkare producerar enheter i formatet, som kan ses som en konkurrent till Micro SD Express. Lagringsenheternas formfaktor är 15 × 17 millimeter, vilket är varför de refereras till som just 1517. Det ska dock tilläggas att 1517 inte är en JEDEC-standard ännu.

2-advantages-of-biwin-mini-ssd-1024x576.jpg

Specifikationsmässigt lovar Biwin 3 700 MB/s läs- och 3 400 MB/s skrivhastighet. Kommunikation sker genom PCI Express 4.0 över två banor. Det är i dagsläget inte känt vad enheterna kommer att kosta, eller om de kommer att få någon utbredd användning. Den nätta formfaktorn och höga hastigheten är dock onekligen lockande.