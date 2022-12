Nya TVn gör så att mina blåtand-hörlurar hackar

Hej!

Precis köpt en TV med blåtand och den gör att mina hörlurar som är inkopplade till min dator, som är trådlösa inear bluetooth, hackar rejält. Hade aldrig något problem tidigare men så fort TVn är påslagen så hackar ljudet. Stänger jag av TVn så fungerar ljudet bra igen.

Jag har ingen blåtand-enhet kopplad till TVn, blåtanden är väl bara "konstant på" gissar jag?

Det hackar, det knastrar, ljudet "pausas" och sedan spelas i 5x hastigheten etc.

Kan jag bli av med detta på på något vis? Jag har en bra blåtandsadapter också, typ den bästa som jag vet iaf som inte kostar galet. Avantree Saturn DG60

Har en LG OLED A1.

Tack för svar!

Hm, kan det ha med Wifi att göra? Sambon streamar just nu via WiFi på TVn. Och det lär vara 2.4GHz. Har faktiskt inte testat när vi kollar vanlig TV. Bör kanske gå om vi kopplar in en nätverkskabel istället för att köra via WiFi?