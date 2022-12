Varför ordbajsar alltid utländsk kundtjänst?

Jag vet inte om det är bara jag som reflekterat över det varje gång man kontaktar en engelsk kundtjänst exempelvis Razer, Intel, Asus och listan fortsätter så får man ett svar som består av 80% horse shit:

"I will be assisting with your case. Thank you for contacing us"

"I can see you have a question. I now the feeling to have one. Rest assured we will help you out"

"We appreciate your cooperation regarding this issue. We sincerely apologize for the inconvenience this issue had caused you. I know that this has been a hassle on your part."

Sen får man aldrig hjälp med det man frågat efter. Jag skiter fan i att dom vet "hur det känns att ha en fråga". Kontaktar man svenska företag typ Inet så får man alltid hjälp och svar på det man frågat, utan krångel.

Varför är det så har utländska människor lägre iq än svenskar?