Spela in samtal, utan smartphone

Skrivet av A-lan: Saker som använder 3.5mm-jack, leder alltid till glapp i kontakten, vilket leder till att den snabbt slutar funka

...och att tvunget använda högtalartelefonfunktion, är absolut inte ett alternativ. Gå till inlägget

Då blir det svårt att spela in nått för du måste ansluta inspelningsutrustningen på nått sätt, förr (till fasta telefoner) gick det att fästa en mikrofon med en sugkopp på luren men jag tror det funkar betydligt sämre på en mobil men det är väl i så fall det enda relativt färdiga som återstår om du inte vill koppla något via headsetanslutningen, eller om det är just 3,5 mm kontakter du ogillar så kan du ju byta telefon till nån med en annan kontakt för det finns de som inte använder 3,5 mm kontakter.

Du kan ju försöka hitta en sugkoppsmikrofon

http://www.moonwebshop.se/Telepickup_(sugkopp)_M57_578841.htm

Sedan går det väl alltid att bygga om telefonen för att plocka signalerna internt i den eller ev fästa nån typ av kontaktmikrofon i den men då blir det en mer avancerad lösning.