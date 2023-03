Hjälp! Mitt Youtube Dark funkar inte. Blinded by the light!

Verkar vara flera med detta problem ända sedan i slutet av februari på Twitter. Såg denna lösning som verkar lösa problemet för många:

Here’s a solution to make dark theme permanent:

– Click on the lock icon beside the URL

– Click “site settings”

– Click “Clear Data” (if it doesn’t appear, wait a few moments)

– Refresh youtube, then set it back to dark theme and it should stay.