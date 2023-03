Problem med subwoofer.

Hej. har för andra gången (den första fick jag lämna tillbaka).Men nu har jag "gått på det igen".

Har nu köpt en beg MODEL ONE 100. Alltså en gubbe på 84 år ska inte syssla med sådant.

Alltnog kollade ljudet där jag köpte den lät ok, köpte denna (i mitt tycke blytunga sub).

Den låter inte bra ett skrapande ljud samt när förstärkaren är stängd så hörs ett svagt ljud

enl min fru , själv hör jag dåligt, men frun går i taket, hon ville aldrig ha en sub,

så ni förstår vilket läge jag befinner mig i. Har läst någonstans om att man måste ha en jordad kabel

vilket den va som följde med subben. då det är nästan 4 mtr mellan förstärkaren och subben är

sladden förlängd fick löda ihop den på två ställen , och den är ojordad fram till subben,

så jag fick kapa original sladden som va jordad och löda ihop den med den ojordade.

(våra strömuttag är ojordade). Fråga, har det någon med det dåliga ljudet att göra.

hade ju blivit lycklig om någon i Malmö kunde hjälpa mig.