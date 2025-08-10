Med tyska spelmässan Gamescom Opening Night Live runt hörnet väntar ett massivt flöde av spelnyheter och avslöjanden. Under veckan visas närmare hundra spel upp, från kommande storproduktioner till mer nischade indietitlar, och öppningskvällen lär bjuda på en rad överraskningstrailers som kan sätta tonen för resten av året.

Sändningen startar tisdagen den 19 augusti klockan 20:00 svensk tid via Youtube alternativt Twitch. Därefter följer fem dagar med scenframträdanden, spelbara demoversioner och digitala presentationer för en global publik. Historiskt sett har just öppningskvällen varit platsen där årets största spelnyheter släpps lös.

Arrangörerna har aviserat en stark start och höga insatser, en kväll där överraskningstrailers, efterlängtade datum och oväntade samarbeten kan få SweClockers-läsare att börja räkna på nästa datoruppgradering.

Vilket spel ser du mest fram emot på Gamescom 2025?