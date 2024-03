Programmering 1 C# ryggsäcken

Hej!

Har kommit en bit på kursen och har varit relativt okej att förstå fram tills denna övningen! Jag har läst och kollat alla forum men fattar verkligen inget! Det jag ska göra är skapa en meny som ska innehålla en vektor, där användaren kan mata in upp till 5 föremål. Utskrift av innehållet med hjälp av for-loopen. Programmet ska hantera felaktig inmatning och det ska man göra med TryParse och så sist linjär sökning.

Inget funkar i mitt program! När jag väljer meny 1 och skriver in mina föremål så kommer menyval 1 upp 5 gånger, samma med 2,3 och 4 avslutar den. När jag söker efter mina föremål i menyval 3 så finns de inte sparade... Dessutom fattar jag inte vart jag ska skriva in TryParse. Jag lägger in hur jag gjort så kanske någon kan få mig förstå vart jag gör fel.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

namespace vektorer

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

int föremål = 5;

string[] rygga = new string[föremål];

bool minBool = true;

while (minBool)

{

Console.WriteLine("Välkommen till ryggsäcken!");

Console.WriteLine("[1] Lägg till 5 föremål i ryggsäcken");

Console.WriteLine("[2] Visa allt innehåll i ryggsäcken");

Console.WriteLine("[3] Sök efter ett föremål");

Console.WriteLine("[4] Avsluta programmet");

string menyVal = Console.ReadLine();

switch (menyVal)

{

case "1":

{

for (int i = 0; i < rygga.Length; i++)

{

Console.Write("Skriv in 5 föremål: ");

rygga[i] += Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Föremålen du skrev var" + rygga[i]);

}

break;

}

case "2":

{

for (int i = 0; i < rygga.Length; i++)

{

Console.WriteLine("I ryggsäcken finns: " + rygga[i]);

}

break;

}

case "3":

Console.Write("Skriv in ett sökord: ");

string sökord = Console.ReadLine();

for (int i = 0; i < rygga.Length; i++)

{

if (sökord.ToUpper() == rygga[i].ToUpper())

{

Console.WriteLine("Din sökning, " + rygga[i] + "fanns i ryggsäcken!");

}

else

{

Console.WriteLine("Det du söker efter finns inte i ryggsäcken!");

}

break;

}

case "4":

{

minBool = false;

break;

}

}

}

}

}

}