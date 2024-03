Förslag på förbättringar / val av kompoenter för Proxmox med Truenas, Plex.

Hejsan.

Sitter och kollar på att bygga m in första Proxmox maskin som kommer köra Truenas, Plex och olika VM's.

Hårdvara som jag funderar på just nu är

Låda : Fractal Design Define 7

Huvuddisk : Crucial T500 1TB NVMe

CPU : Amd Ryzen 5700x

Kylare : DeepCool AK400 Zero Dark Plus

Minne : Corsair 64 GB (2x32GB) DDR 4 3600 Mhz

Moderkort: Asus TUF Gaming B550-Plus

PSU : Seasonic Focus GX 750W

Lagring : 5x10TB Western Digital Red Plus eller förslag.

Är det något jag saknar eller förslag på andra komponenter för att få ner priset en del.

För GPU så har jag en GTX 1080 som inte används så kan alltid använda den för GPU delen så därför behöver jag inte införskaffa det.

Tack på förhand.