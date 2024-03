Har haft PS3 och PS4 ett bra tag och därmed ett antal PS plus spel. Nu har jag billigaste essential, men det kostar ändå minst en 50-lapp i månaden om man prickar att förlänga i nåt erbjudande men sannolikt mer.

Vi spelar rätt sällan numera på PS4, istället på PC. Det mesta vi fortfarande spelar är köpta spel tex BeatSaber (PSVR), Rayman (som är kul att köra tillsammans) och några andra liknade spel. Men PS4an är igång ett par gånger i månaden max, ofta när barnen har kompisar hemma. Funderar på att ditcha PS Plus. Savegames kanske är bra, men känns inte superviktigt. Jag tror att OM man vill hoppa på igen har man kvar de gratisspel man lagt till (men när man inte är med så slutar de funka) - de vi spelar är de flesta köpta och inte PS Plus (säkert finns det några plus jag kommer sakna).

Då och då startas en gammal WII med MarioKart eller JustDance. Bra spel håller i decenier. Har en XBOX 360 som inte vart igång på 2 år... Lika med PS3an, finns nog nåt på den som inte finns på PS4 (framförallt står en PS3 vid en annan extratv så visst har den använts nån enstaka gång pga det).

Har jag missat nåt, eller ska jag bara skita i att förlänga nästa gång (tror det är nån automatisk förlängning så gäller att hålla koll). Hur tänker andra om dessa abonemang?