Problem med ny mus

Windows11.

Snurrhjulet på grabbens mus gick sönder, så jag kopplade in en annan mus, som inte hittas av datorn...

Musen lyser som den ska och den fungerar på andra datorer.

När jag kollar under 'Bluetooth och enheter' så listas den nya musen under 'Andra enheter', inte under 'Indata'

Vad kan jag göra för att fixa detta?