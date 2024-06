Ingen omröstning om Chat Control 2.0 idag

Skrivet av Whitepilledoomer: Men du argumenterar ju så starkt för förslaget. Hur kan du inte veta? https://www.eureporter.co/business/data/mass-surveillance-dat... Gå till inlägget

"According to the latest draft text of the controversial EU Child Sexual Abuse Regulation proposal leaked by the French news organisation Contexte, EU interior ministers want to exempt professional accounts of staff of intelligence agencies, police and military from the envisaged scanning of chats and messages (Article 1 (2a)). The regulation should also not apply to ‘confidential information’ such as professional secrets (Article 1 (2b)). The EU governments reject the idea that the new EU Child Protection Centre should support them in the prevention of child sexual abuse and develop best practices for prevention initiatives (Article 43(8)), writes Pirate Party MEP Patrick Breyer."

Förstår inte. Varför är dem så rädda att de vill undantas från Chat Control? Den flaggar ju bara barnporr. Finns ju inget att vara rädd för även om det är hemliga saker de skickar, krypteringen bryts ju inte....... De har ju rent mjöl i påsen.