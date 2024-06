Hjälp mig välja Utbildning/Skola i Programmering!

Jag har kommit in på några YH-utbildningar och har 2 dagar på mig att bestämma mig och har beslutsångest!

Lite bakgrund: Jag har alltid velat kunna programmera, för att det känts coolt. Jag har däremot inte haft drift eller intresse nog att ens komma på tanken på att ha det som en hobby och lära mig privat. Det gör att jag är orolig för om jag kommer att palla, eller vara lämplig att bli programmerare. Jag är inte heller purung och kommer vara 45 när jag pluggat färdigt, men jag är tjej och jag har arbetat som IT-tekniker i större delen av mitt arbetsliv, så jag tänker att jag kommer kunna fixa ok jobb efter utbildning ändå...

Jag har läst lite C#, HTML, CSS, Action Script nu under våren. C# är kul. Jag gillar att sitta och knåpa med det, men det kan stundvis kännas övermäktigt. Sen trillar polletten ner och man fattar inte varför man tyckte det var svårt. Ja, och sen gå man vidare till nästa grej att slå knutar på skallen med

Först måste jag välja studietempo. Jag har kommit in på en fullstackutbildning på 75%, och några andra på 100%. 75% lockar starkt då jag har små barn, är ensamstående och orolig att jag inte skulle hinna med på 100%! Men det blir ju även mer lån... Helt omöjligt att veta när man inte vet hur studietempot är! Komvux skulle ju inte vara några som helst problem att plugga 100%, men jag utgår ifrån att tempot på en YH-utbildning är ett något heeelt annat...

Utbildningarna: Jag tänker att det är de tre första utbildningarna som främst är intressanta, lite i den ordning som jag lagt upp dem. Men det beror ju även på kvalitet på utbildningen, innehåll och efterfrågan på arbetsmarknaden (Stockholm)

Fullstackutvecklare 75% - Javascript, Java, React, Angular, NodeJS

https://www.foretagsuniversitetet.se/yh-utbildningar/Fullstac...

Webbutvecklare Fullstack open source - Javascript, NodeJS, Typescript

https://nackademin.se/utbildningar/webbutvecklare-fullstack-o...

Programutvecklare .NET(Reservplats 5 så goda möjligheter) - Javascript, C#, AJAX, SPA

https://nackademin.se/utbildningar/programutvecklare-net/

Webbutvecklare .NET - Javascript, C#

https://nackademin.se/utbildningar/webbutvecklare-net/

Frontendutvecklare - Nackademin

Frontendutveckling - Medieinstitutet

Vad tror ni?