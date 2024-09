PS4 på stor skärm

Skrivet av Rouge of Darkness: typ din höjd upplösning på skärmen delat på 9 och sen resultatet gånger 16 aka 2560x1440 på din skärm (om konsollen stödjer det eller om den kör 1080 uppstretch eller 4k "ihoptryckt att passa på skärmen" vet inte exakt vilka upplösningar ps5 ps4 stödjer). konsoller stödjer generellt inte annat än normala 16;9 tv upplöningar som sedan sträcks ut för att fylla skärmen eller ger black borders på pixlarna som är utanför 16:9 formatet beroende på vad du satt skärmen till att göra med upplösningar med fel bildformat. men om spelet/konsollen stödjer justering av FOV så är det denna du troligen vill justera för att få bredare synfält. vet inte vilket F1 du menar men iaf F1 22 har stöd för justering av FOV https://www.ea.com/able/resources/f1-22/ps5/camera. sen vad -20 - +20 på FOV betyder är oklart men kan tänka mig typ FOV 75° plus eller minus 20° synvinkel så mellan 55-95°. Gå till inlägget

Ok tackar.

Enligt manual-

”Adjust to change the camera’s field of view. A higher field of view allows you to see more in your periphery, but objects will appear further away.”

Om jag då väljer FOV max+20 och jag då får en utdragen 16:9 bild. Så kommer inte detta att faktum att kompensera för den mer komprimerade bilden? Som då uppstår med max FOV

Kanske inte en så bred curved skärm som 49” då men ändå.

Oklart om jag ställer rätt fråga nu.