Asus TUF B650E Wi-Fi trasigt?

Tjena! Hoppas någon kan ge tips och att jag postat i rätt kategori.

Jag fick ett moderkort som ”inte fungerar” av en vän. Enligt honom så fungerade kortet i 6 timmar, sen la det bara av och allt blev svart.

Efter lite inspektion hittade jag en pin som va lite böjd, så jag böjde tillbaka den med pincett och nål utan några större problem. Kopplade in och monterade allt. Jag satte in en USB kabel i moderkortets I/O på baksidan, och tangentbordet började lysa. Men när jag försöker starta så är det stendött, både via chassi knapp samt försök med skruvmejsel över powerSW.

Här tog mina idéer slut. Rätta mig gärna om jag har fel, men om moderkortet hade råkat ut för kortslutning så borde inte tangentbordet ha lyst upp va? Har byggt en del och har bra koll hur allt ska kopplas.

Någon med någon idé eller är det bara hiva på återbruket som kvarstår?