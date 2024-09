Kan inte installera Windows, kan inte boota från ny installation

Hej,

har en Kingston SSD (480GB) som jag haft ett tag som "vanlig" ej systemdisk. Fungerat bra.

För ett projekt tänkte jag nu installera Windows 10 på den, datorn i övrigt är från 2014-ish, Asus Z97 mobo, i7 4790k cpu (för gammal för win11).

Jag har gjort ett bootbart USB-minne med Rufus, med Windows 10 på (även testat Microsofts bootbara medium-program). Och jag kan komma igenom installationsprogrammet för Windows men sedan går det inte att boota från disken. Kommer bara tillbaka in i UEFI/Bios. Jag har testat allt möjligt, ändrat till Legacy Bios och boot order, stängt av secure boot etc etc.

Kört Diskpart och konverterat till GPT men inget hjälper, händer inget när jag försöker boota.

Kört med Easus Partition Magic och "reparerat" disken osv.

Nu återstår möjligheten att disken är trasig på något sätt, men hur kan jag bekräfta det? Trasig boot-sektor? Hur kan man se det?

Tacksam för tips!