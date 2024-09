Köpråd till inetsdatorbyggare

Hej!

Jag skulle vilja ha hjälp med att hitta komponenter till en gamingdator med AMD grafikkort, och en skärm till denna. Jag skulle vilja spela i 1440p. Min budget är på 15 - 20k (är detta en rimlig budget för detta? Om inte, gå gärna över budgeten så att dessa krav uppnås). Skärmen inkluderas inte i budgetten. Jag är villig att betala vad det än kostar mig för skärmen. Skippa gärna RGB ljus. Gällande chassit, helst inte glas. Det enda viktiga för mig med chassit är att den ska bidra till ett bra luftflöde.

Lagringen skulle jag vilja ha 2TB på.

Detta är då tänkt att inet ska bygga åt mig, du kan exkludera windows, här ska det köras fedora som jag installerar själv (viktigt bara att det är ett AMD grafikkort, då jag är traumatiserad av att köra Nvidia kort på linux lol).

Här är exempel på spel jag skulle vilja köra i 1440p: Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, Hearts of Iron 4, Dead By Daylight, Sea Of Thieves, Rust och Ark.

Jag hoppas detta är tillräckligt med information. Jag är väldigt tacksam för förslag av komponenter jag kan lägga till i inets datorbyggare och förslag på skärm.

Trevlig helg på er!