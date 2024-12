Uppgradera GPU och PSU och följdfrågor till detta

Hej ska ge mig på att uppgradera GPU och PSU från ett 3080 och 750w till ett 4080 super oc och 1000w tuf PSU.

Har inte skruvat i datorer sen 90 talet så har några enklara frågor innan jag sätter igång.

1#

Som bilden visar förstår jag att jag kopplar in 16pin PCIe kabeln från psun uppe till vänster direkt in i grafikkortet istället för att nyttja adapterkabeln som jag hört man ska undvika

Fråga: är det bättre att koppla med den kabeln än att köra 3x8 stift när det gäller ström?

2#

Till höger på bilden är just ett sådant 8 pin kontakt är det där jag kan köra strömmen till atx 2.0 moderkorts kontakten? Eller är det bättre att använda en av dom undre 8 pin kontakterna som är märkt just cpu ? Eller är även den övre delad mellan pcie och cpu ?

Följdfråga: om jag bara hade haft 3 st 8 pin kontakter 1 till cpun och ingen 16 pcie utan fick köra med adapterkabeln från dom 2 som är kvar hade jag då kunnat koppla in via 1 till 2 - 8pins kabeln från psun och då ha 2 utgångar från psu in till gpuns 3 portar? Är det det som blir daisychaining? Och är detta att föredra eller är det dumt ? Nyfiken på detta.

Övriga portar nertill är ju till sata peripheral har jag inte fattat riktigt är det joystickar och annan hårdvara som behöver separat ström? Har bara 1 hdd kopplad till sata porten från tidigare PSU så rent tekniskt bör jag väl kunna använda den kabeln som redan sitter? Den är förövrigt länkad vidare till fläktar eller något sådant den går till en 3kablad kabel och upp mot fläktarna. Styr den strömmen till fläktar eller hur är det tänkt? Se bild

3#

Fråga 3 byter ämne lite på tal om fläktar.

Har 3 fläktar framtill på chassit som suger in. 1 fläkt baktill som suger ut. Tänkte sätta 1 fläkt till upptill på chassit via 2 in 1 fläkt förlängarkabel så jag kan nyttja samma fläkt port . Förstår att bak fläkt och den nya fläkt då kommer gå i samma RPM.

Nu till min fråga: om jag sätter den upptill är det klokast att ha den sugandes ut luft som bakfläkten gör eller ska den dra in luft som framfläktarna gör? Har ett magnetfilter upptill så gör inget om den drar in luft men det kanske är bättre att ha den sugandes utåt och då tar bort magnetfiltret eftersom jag redan har 3 fläktar fram som drar in luft?

Har inget problem med värme i mitt chassi men eftersom det finns plats skadar det ju inte med en extra fläkt. Vad skulle ni rekommendera?

4# näst sista frågan

Enl bilden

Vad är det för kontakt? Går den till fläkt tänkte eftersom det ser ut som en 4 pin men med bara 3 och dom är runda.

5# sista frågan (tack för tålamodet!)

När jag monterar gtafikkortet sätter jag även in en nu m2 disk. Har 3m2 portar på mitt moderkort övre och undre är upptagna så jag förstår att detta blockar en av sata portarna och nedre pcieexpress portet? Och jag kommer inte kunna köra på 4.0 men istället 3.0 men mindre hastighet. Är detta korrekt ? Och kommer detta gärna någon större skillnad eller går det ändra i biosen? Har en 11th gen i9 processor förövrigt. Och ett b560f moderkort.

När jag endå är inne i biosen är det något mer jag ska ställa in här för GPU och M2 disken? Eller är aktiverandet av resizebar tillräckligt? Sen starta upp ladda ner drivrutiner och tita och köra?

5a#

Allrasista frågan: på tal om drivrutiner

Har läst att man ska använda DDU och avinstallera drivrutinerna till rtx 3080 kortet innan jag byter. Räcker det att jag gör det gör ni det? Och varför? Eller räcker det med att avinstallera drivrutinerna via nvidia? Är det något annat jag ska tänka på?

Jag tror det var allt.

Hoppas någon kan ge mig svar så jag blir lite klokare