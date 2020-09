Dags för nytt projekt nu så delar med mig innan den försvinner.

Sim pit för racing, space sim (SC/ED) och flygsim, överlag riktigt nöjd men har fått mersmak så planerar att bygga en motion rig.

Racing: Fanatec pedaler, handbroms, växelspak, ratt

Space sim: Dubbla joysticks för 6DOF samt Gameglass på 3x ipads

Flygsim: Throttle, joystick, rudderpedals samt flightpanels

Monitor: 49" Samasung 4K Curved at 60hz

2xiPad mini + 1xiPad air (gameglass)

VR: Oculus, Vive, Pimax 8kx

Head tracking: Track IR

Keyboard: Asus Claymore with detachable numpad and retractable keyboard mount

Seat: Playseat Sensation Pro with custom monstertech mouse pad/armrests, joystick/throttle/speaker mount

Wheelbase: ClubSport Wheel Base V2.5

Handbrake: ClubSport Handbrake V1.5

Pedals: ClubSport Pedals V3 inverted + VKB-SIM T-RUDDER PEDALS MK.IV

Wheel 1: ClubSport Steering Wheel Formula Carbon (snap on/off)

Wheel 2: ClubSport Steering Wheel GT BMW Motorsport (snap on/off)

Shifter: ClubSport Shifter SQ V 1.5

Right joystick: Virpil VPC MongoosT-50CM Grip

Left joystick: VPC MongoosT-50 LH BE Grip

Base: 2x VPC WarBRD Base

Throttle: VPC MongoosT-50 Throttle

Audio: Harman/Kardon 5.1 Surround

Shaker: Buttkicker gamer 2

Headphones: Razer NAri Ultimate

Flight panels: Logitech G Pro Flight Switch Panel, Logitech G Pro Flight Radio Panel, Logitech G Pro Flight Multi Panel

PC: Alienware Area-51 R2 case, RTX3090 (inväntar), 32GB DDR4, I7-6850K, Intel Optane SSD 900p 280GB PCIe

*Innan ni går fullständigt bananer över Alienwaren så är det bara chassit, hårdvaran är så klart helt custom