Väsk-dator

För att göra chassit mer diskret ville jag inte ha hela moderkortets I/O-panel blottad längs med någon sida av chassit utan gjorde en liten lucka som man kan dra in kablarna genom.

Detta underlättade också bygget väldigt mycket vad gälde placering av fläktarna och att kunna ha majoriteten av komponenterna centrerat i väskan så att den inte blev överdrivet framtung eller baktung när man bär runt på den.

Nackdelen med sladd-luckan är att varje gång man vill koppla in något på moderkortet måste man öppna chassit, vilket i och för sig inte är så jobbigt med just detta chassi

En annan nackdel är att sladdarna behöver vara lite längre eftersom det blir en liten omväg in till I/O-panelen.