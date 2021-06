SFX-100 DIY Motion Simulator

SFX-100

Open Source DIY 3D-printed 3-axis motion sim rig bestående av 4 actuators (linjärmotorer), motion controller samt mjukvara som tolkar telemetri från spel och översätter det till motorrörelser. Utbyggbar till 5-axis med Surge (brake/accelerate), Traction Loss (sway/strafe) och annat kul som Belt Tensioner, seat mover etc.

Motorerna arbetar i 250mm/s, kan generera upp mot 2G och en enda motor kan belastas upp till 200kg vilket är i klass med proffesionella motion sims av samma typ.

För intresserade finns detaljbilder på hur motorerna är sammansatta nedan.

Note:

På opensfx.com tillhandahålls den officiella designen kostnadsfritt för privatbruk för såväl hårdvara som mjukvara.

Projektet är inte sponsrat på något sätt och det har inte skett något samarbete med någon av nedan nämnda tillverkare.

Så varför skulle man ge sig på att göra något sånt här?

Förutsatt att man faktiskt vill uppleva tex. turbulens i DCS/FS2020 när man flyger in i ett oväder eller få känna på lite g-krafter när bilen lättar vid ett krön på Nürburgring så är ett uppenbart skäl priset, en motsvarande high end färdigbyggd motion sim (250mm/s, 2G, 200kg++) från tex. Prosimu eller D-BOX kan kosta upp mot 100.000-300.000kr medans hårdvaran för SFX-100 kostar någonstans runt 15-30k beroende på val av komponenter och vart det inhandlas. Notera att priset endast omfattar själva hårdvaran för motionsystemet och inkluderar ej cockpit, ratt/joystick, monitorer etc.

Finns så klart mer prisvärda alternativ men här är ett prisexempel på motsvarande system från D-BOX som dock endast lyfter 7cm och 114kg för nätta 270.000kr (https://sim-lab.eu/shop/product/d-box-4250i-g3-haptic-system-...)

En annan stor fördel är man kan serva och reparera ställdonen själv då de flesta slitdelar går att 3d-printa och övriga delar är standardkomponenter som går att hitta på tex. Aliexpress.

Skulle man sen inte tycka att 3-axis är tillräckligt går den bygga ut med Surge (rörelse framåt/bakåt för simulering av tex. acceleration/inbromsning) samt Sway (sidleds rörelse för simulering av traction loss/drift) mm.

Projektet är helt klart extremt lärorikt och otroligt givande när man tillslut får allt att funka men gillar man inte avgrundsdjupa rabbit holes bör man hålla sig långt borta. Finns många fallgropar och vissa saker måste göras rätt första gången, i synnerhet när det kommer till elarbetet. Fyra 750w motorer med dedikerade PSUer som sitter skruvade i en metallstol som ständigt är i rörelse kräver djup förståelse och noggrannhet.

Kompatibla spel

De flesta populära racing/space/flight spelen fungerar men det beror i slutändan på vilken mjukvara man använder där det finns en rad olika, jag använder SRS (Sim Racing Studio) som är extremt intuitiv och kräver inga inställningar om man inte vill utan är mer eller mindre plug and play.

Komplett lista över kompatibla spel finns här: https://www.simracingstudio.com/download

Sim Rig

P1-X sim racing cockpit från Sim lab (https://sim-lab.eu), stolen är en racing bucket seat från Prosimu. Joystickfäste/armstöd är från Monstertech (https://www.monster.tech) med modifierade profiler för passa P1-X och är monterade på riggen med gångjärn varav de går att öppna som en dörr för att enkelt komma in.

Allt finns fast monterat oavsett typ av spel:

-Dubbla joysticks för space-sim

-Ratt, växelspak, handbroms och pedaler för racing

-Throttle, rudder pedals och joystick för flygsim.

Tangentbordet är monterat på en justerbar arm som går att justera i höjd/vinkel och går att skjuta in helt så att det inte är i vägen.

Motion

Motion: SFX-100 4DOF DIY Motion platform (https://opensfx.com/)

Motion controller: Thanos AMC Motion controler

Denna motion sim skiljer sig alltså i val av motion controller och mjukvara från guiden på opensfx.com där jag använder Thanos Motion Controller (https://www.stealth-motion.eu/products/thanos-amc-controler-r...) och Sim Racing Studio istället för Arduino och SimFeedback.

Hårdvara

Monitors: 3 x MSI Optix MAG322CQRV VA QHD 144 Hz Curved + 2 x iPad mini running GameGlass

VR: Pimax 8KX

Head tracking: Tobii Eyetracking

Keyboard: Asus Claymore with detachable numpad and retractable keyboard mount

Wheelbase: ClubSport Wheel Base V2.5

Handbrake: ClubSport Handbrake V1.5

Race pedals: ClubSport Pedals V3 inverted

Rudder pedals: VKB Sim T-Rudders Mk.IV

Wheel 1: ClubSport Steering Wheel Formula Carbon (snap on/off)

Wheel 2: ClubSport Steering Wheel GT BMW Motorsport (snap on/off)

Shifter: ClubSport Shifter SQ V 1.5

Joystick 1: Virpil VPC Mongoos T-50CM Grip

Joystick 2: Virpil VPC Mongoos T-50 LH BE Grip

Joystick base: 2x VPC WarBRD Base

Throttle: VPC MongoosT-50 Throttle

PC

In Win 925, I7-10700K, Intel Optane, RTX 3090, custom EK liquid cooling

Skulle du vara intresserad av göra något liknande men inte riktigt vet i vilken ände du ska börja i så är det bara fråga på.

Bildbeskrivning kommer uppdateras löpande.