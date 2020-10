Dator med äldre delar?

Hej!

Jag har en burk som bara står och samlar damm. Är någon intresserad av denna så den kommer till bättre nytta? Säljes enligt nedan, vill helst slippa sälja i lösa delar så komplett kommer prioriteras.

Here we go.

Nätaggregat: CHIEFTEC 400W (GPS-400AA-101 A)

Moderkort: Gigabyte 965P-DS3, chipset P965/G965

Grafikprocessor: ATI Radeon HD 4800 series

Grafikminne: 1024 MB

Optisk enhet: Ja

Typ av optisk enhet: DVD-brännare

Minnesplats: DIMM

Minnestyp: DDR2

RAM-minne: 4 GB (4x1024 - 2st 5300@333MHz, 2st 4300@266MHz)

Processor: Intel core 2 duo E4300 @ 1,80GHz

Bilder på chassi mm kan skickas vid intresse.

Pris? - Bud? - Högstbjudande ?