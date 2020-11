Ryzen 9 3900x, COD Black Ops Cold War PC

Hejsan!

Säljer min 3900x komplett i kartong med kylare (oanvänd), inköpt 20 juli 2019 på Webhallen.

Pris: Bud.

Släpper inte processorn förren jag kan gå och hämta ut 5900x som jag beställt idag vid release.

COD Black Ops Cold War: Om du inte har rätt grafikkort kan jag logga in med ditt ID och lösa in.

Om du vill lösa in din kampanjkod för Call Of Duty Black Ops Cold War utför nedan steg:

1. Installera ditt kvalificerade grafikkort.

2. Uppdatera eller installera den senaste versionen av GeForce Experience (version 3.18 eller senare).

3. Öppna och logga in på GeForce Experience.

4. Gå till den nedrullningsbara kontomenyn längst upp till höger och välj ”LÖS IN / REDEEM”.

5. Ange koden från ditt kvalificerande inköp.

6. Följ de återstående anvisningarna på skärmen.

Pris: Bud.

Far cry 6 PC: Ingick vid köp av 5900x, har inte fått koden ännu men lägger upp iaf.

Pris: Bud.

Watch Dogs Legion RTX 3K: Inväntar kod

GeforceNow 1yr: Inväntar kod

Köparen betalar för frakten, annars avhämtning i Kista föredrar swish som betalning.

Mvh