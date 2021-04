Lite retro spel i fysisk form

Hej,

Har nu rensat lite i garderoben och hittat lite gamla spel varav dom är för Windows 95-2000 och för Windows XP.

Heroes IV (2002)

Fallout Tactics (2001)

Kings Quest Collection I-VI

Svea Rike I (1997)

Svea Rike III (2000)

Red Alert (1996)

Red Alert 2 (2000)

Arcanum (2001)

Medieval II - Total War (2006)

Medieval II - Total War Kingdoms (2007)

Sims (2000)

Company of Heroes (2006)

Company of Heroes - Opposing Fronts (2007)

Company of Heroes - Tales Of Valor (2009)

Europa Universalis (2000)

Tiberium Sun + Tiberium Sun Firestorm (1999-2000)

Backpacker (1995)

20 Giant Games (1997)

Half-Life 2 (2004)

The Witcher (2007)

Front Mission Evolved (2010)

Sword Of The Stars (2006)

Kan säljas enskilda eller i grupp.

Börjar på 25kr st.