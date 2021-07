NETGEAR Arlo VMB3000 med två kameror

Då sambon och jag ska separera vill hon inte längre ha kvar dessa då det är för "avancerat" för henne. Känns överflödigt att ha i en lägenhet för min del. Därför säljer jag nu hela paketet. Köptes här på Sweclockers för ett tag sedan och har rullat på utomordentligt fint den tid jag haft det. Inget kvitto inkluderas men originalkartong finns med och kommer att skickas i denna.

Det som ingår är följande:

Basstation med strömadapter (VMB3000)

Två trådlösa kameror

5 meter extra USB-kabel för att använda som strömkälla istället för batterier.

Kan eventuellt skicka med 4 nya batterier vid smidig affär!

Värt att notera!

Jag har kapat bort luckan på ena kameran och ersatt med ett 3D-printat lock för att kunna få in USB-kabeln och köra via vägguttag. Det har fungerat fint, men vill man så kan man lägga en sträng silikon för att hålla luckan extra hårt på plats. Den har dock suttit utomhus under vintern och fungerat klanderfritt ändå.

Tänker mig ett startbud på 500 kr + eventuell frakt, alternativt högstbjudande fram till tisdag klockan 18:00. Kan mötas upp i Örebro city också dagtid då jag arbetar där.

Förbehåller mig rätten att neka en eventuell affär om utfallet inte blir som jag önskar.