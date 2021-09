Nintendo switch den första +256Gb mine + två spel & Skylanders imaginators figurer & Zelda

Alt i bilderna kommer med

Nintendo switch 256Gb min Originalförpackning medföljer + två spel , Skylanders imaginators figurer & The legend of Zelda breath of the wild + sveden

Blandade Skylanders imaginators figurer typ 40-45

alt är i ny skick finns inte nån repa har knap använt som ny

Säljer om jag får ett bud som känns bra

Bud 1500 upp

Jag bestämmer vem jag säljer till, oavsett bud. Upphämtning går före.

Vid köp så skickas via post nord köpare betalar, Helst inte post

Betalning sker via swish eler kontanter.

Jag förbehåller mig rätten att sälja, eller inte, till vem jag vill. Varan finns att hämta i Handen, kan även mötas inom Sthlm .