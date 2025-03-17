Datordelar

Hej, har en typ komplett dator som jag vill sälja antigen i delar eller som ett paket.

Är detta:

CPU: AMD Ryzen 7 5800X

Utgångspris: 1000kr

Moderkort: MSI MAG B550 TOMAHAWK

Utgångspris: 700kr

Ram: 2x Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) Ryzen / 3600MHz / DDR4 / CL18

Utgångspris: 500kr

Fläktar: 6xCorsair SP120 / iCUE-RGB

Utgångspris: 200kr

Grafikkort: EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 (RGB listen har aldrig fungerat) men fungerar i övrigt.

Utgångspris: 1700kr

Nätagg: Corsair SF750 750W 80+ Platinum

Utgångspris: 500kr

Chassi: Lian Li PC-O11 Dynamic Mini Svart (saknas lite tillbehör)

Utgångspris: 250kr

CPU har varit vattenkyld så sitter ett EK-Quantum Velocity block på just nu.

OBS: Skickar helst inte, kan ta med saker till Västerås eller hämtas i Sala.

Hör av er vid frågor.