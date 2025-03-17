Datordelar
Hej, har en typ komplett dator som jag vill sälja antigen i delar eller som ett paket.
Är detta:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X
Utgångspris: 1000kr
Moderkort: MSI MAG B550 TOMAHAWK
Utgångspris: 700kr
Ram: 2x Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) Ryzen / 3600MHz / DDR4 / CL18
Utgångspris: 500kr
Fläktar: 6xCorsair SP120 / iCUE-RGB
Utgångspris: 200kr
Grafikkort: EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 (RGB listen har aldrig fungerat) men fungerar i övrigt.
Utgångspris: 1700kr
Nätagg: Corsair SF750 750W 80+ Platinum
Utgångspris: 500kr
Chassi: Lian Li PC-O11 Dynamic Mini Svart (saknas lite tillbehör)
Utgångspris: 250kr
CPU har varit vattenkyld så sitter ett EK-Quantum Velocity block på just nu.
OBS: Skickar helst inte, kan ta med saker till Västerås eller hämtas i Sala.
Hör av er vid frågor.