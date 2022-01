Playseat, Dell ultrawide skärm, AOC 31,5 1440p, i7 2700k 16gig ram Asus PBZ68-V

Hej!

Har lite grejer jag inte längre brukar.

Samtliga säljes endast med avhämtning i Sala Västmanland.

Tror det goes without saying men man dyker enbart upp frisk och 100% symptomfri.

Första kontakt på PM kommer ej svara i tråd.

Prioriterar snabba smidiga affärer så dyker man upp inom 24 timmar från man hört av sig och nöjer sig med att se att produkten fungerar innan man betalar via Swish så prutar jag 10% på priserna jag sätter nedan.

1. Playseat

Playseat med Logitech G27

Utöver det vanliga:

Svarvat alu adapter nav för montering av vanlig ratt. Sitter en Mocka sport ratt på nu som man fortfarande når paddlarna bra på. originalratt och en drift style ratt följer med.

Rally/Drift style handbroms.

Seatsliders för extra möjlighet till justering mot original.

Mindre modifikationer som justerbar höjdled på växelspak, fästplatta för handbroms, borttagna skruvtvingar på ratt för mer benutrymme.

Funktionstestad 10/1-22 utan anmärkning.

Pris: 3500kr

!OBS! För att fraktas smidigt i ett stycke fodras bil minst stor som Volvo V70 med fällda säten då går det precis att skjuta in den liggandes på sidan. !OBS!

2. Dell UltraSharp U2913WM

29 Tum

AH-IPS

21:9 Ultrawide

2560x1080 upplösning

60 Hz

Funktionstestad 10/1-22 utan anmärkning.

Pris: 1500kr

3. AOC Q3279VWFD8

31,5 Tum

IPS

16:9

2560x1440 upplösning

75Hz

Funktionstestad 10/1-22 utan anmärkning.

Pris: 1500kr

4. I7 2700k

16Gb Kingston Minnen

Asus PBZ68-V

Legat i antistatpåse sedan uppgradering

Pris: 1000kr

Mvh // Kalle