ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS 4K UHD R9 5900HX 32 GB / 1TB + 1TB M.2 NVMe RAID0 GeForce RTX 3080

Gaming / 15.6" / 4K UHD / 120 Hz / Ryzen 9 / R9 5900HX / 32 GB /1TB + 1TB M.2 NVMe RAID0 /NVIDIA GeForce RTX 3080 / Windows 10 Pro / Artikelnr: 331412

jag har uppgraderat till 1TB + 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 Performance RAID0 SSD

säljer om jag får ett bud som känns bra typ mellan 18000 till 30000

Onödigt köp använder min andra bärbar och min stationera kvitto alla tillbehör kartongen kommer med är köpt på Webhallen 2 års tillverkar garanti

köpte 2021-02-19 den är som ny har knap använt den

https://www.webhallen.com/se/product/331412-ASUS-ROG-Zephyrus...

är konfigurerat som denna här https://estore.asus.com/se/90nr04n1-m03620-gx551qs.html?gclid...

priset i affären är typ 46 499,00 SEK

säljer om jag får ett bud som känns bra typ mellan 18000 till 30000

Jag bestämmer vem jag säljer till, oavsett bud. Upphämtning går före.

Vid köp så skickas via postnord köpare betalar, Helst inte post

Betalning sker via swish.

Betalning sker via Swish.

Finns i Handen

Specifikationer

Operativsystem

Windows 11 Pro

Processor

AMD Ryzen™ 9 5900HX Mobile Processor (8-core/16-thread, 20MB cache, up to 4.6 GHz max boost)

Grafik

NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU

With ROG Boost up to 1645MHz at 115W (130W with Dynamic Boost)

16GB GDDR6

Skärm

15.6-inch

4K UHD (3840 x 2160) 16:9

antireflexvisning

sRGB: 132.7%

Adobe: 100%

Refresh Rate: 120Hz

Response Time: 3ms

IPS-level

FreeSync Premium

Pantone-validerad

Support stylus: Yes

Optimus

Support Dolby Vision HDR : Yes

Minne

16GB DDR4 on board

16GB DDR4-3200 SO-DIMM

Max kapacitet : 48GB

Lagring

1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD x 2

I/O-portar

1x 3.5mm Combo Audio Jack

1x HDMI 2.0b

3x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery

1x RJ45 LAN port

1x card reader (microSD)

Tangentbord och pekplatta

Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB

Support NumberPad

Touchpad

Kamera

FHD 1080P@60FPS external camera

Ljud

Smart Amp Technology

Audio by Dolby Atmos

Built-in array microphone

2x 4W speaker with Smart Amp Technology

2x 2W Tweeter