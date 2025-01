Rensning: B550, DDR4 32gb (4x8gb), Kylare, PSU

Moderkort: MSI MPG B550 GAMING PLUS

start 500:-

Originalkartong. Allmänt fint skick och den medföljande heatshielden till M.2 SSD är oanvänd med plastfilmen kvar. Backplaten är på plats.

Lite slitage vid skruvarna efter att ha plockat ut och in det några gånger för uppgradering och byte av chassi. Inget funktionellt fel eller ens synligt när moderkortet är monterat med skruvarna. Medföljer de skruvar jag hade i mitt gamla chassi.

Minnen: 4st Patriot Viper 4 Blackout 8gb 4400MHz DDR4 PVB416G440C8K

start 250:-

Har körts med MSI mem try it på 3600mhz cl14.

Två av minnena är äldre och är köpta från webhallen de andra två är köpta från computersalg. De är exakt samma modell och har fungerat felfritt.

Minnena sitter just nu i moderkortet och kan fraktas monterade ifall ingen önskar nåt annat. Ifall jag ska ta ur dem ska meddelas att jag endast har en kartong kvar för minnena som endast rymmer två av fyra.

Kylare: Cooler Master Hyper 212 Black Edition

start 100:-

Kartong samt alla tillbehör finns.

Nedan är extra om någon mot förmodan är intresserad av dessa uråldriga delar. Annars återvinns dem.

Kylare: Cooler Master Hyper 212 Evo

start 0:-

Hittar inte plattan och upphöjningarn som ska sitta på moderkortet. Så vet inte ifall någon kan hitta användning för denna.

PSU: Corsair CX 600M 600W

start 0:-

Medföljer endast en pcie kabel som förgrenar sig i två 6+2 (hittar inte den andra) samt två sata power kablar.

Delarna kan säljas separat eller som paket till rätt pris.

Avhämtning eller frakt mot fraktkostnad. Kan diskutera fraktsätt och och packning i PM.