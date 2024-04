Nintendo Switch OLED (vit), Pro Controller, 5 spel

En stundande flytt och det faktum att jag faktiskt börjat beta av min Steam-backlogg på datorn gör att jag tänkte kolla intresset för min OLED-Switch.

Konsolen är i fint skick med skärmskydd på sedan inköpsdagen för ganska precis 2 år sedan. Alla tillbehör som kommer med konsolen (laddare, docka, HDMI-kabel, Joy-con-snoddarna) finns så klart kvar. Fodralet och ett 256 GB minneskort följer med också, däremot kommer jag nollställa konsolen inför ev köp (dvs inga digitala spel följer med). Ingen drift på någon av kontrollerna.

3000 kr

Pro controller, i bra skick men kanske 5 år gammal nu. Pris löst 300 kr.

Spel:

Zelda Skyward Sword - 400 kr

Zelda Breath of the Wild - 400 kr

Zelda Tears of the Kingdom - 500 kr

Super Mario 3D All Stars (SM64, Sunshine, Galaxy) - 500 kr

Daemon X Machina - 200 kr

Priser kan förhandlas om man köper flera saker tillsammans (eller allt). Kom med bud bara

Jag föredrar att vi möts upp och gör affär, men är öppen för att skicka. Frakt står köparen för.