PS5 konsol disk version 825 GB + spel

PS5 disk version med 825 GB ssd + spel säljes.

Fungerar mycket bra förutom att usb portarna på framsidan av maskinen ibland är lite opålitliga till att ex ladda handkontrollen el dylikt. Ett fåtal små märken på själva maskinen/skalet finns. Skruven till stativet som krävs för att ställa maskinen vertikalt är borta men bara köpa en ny billig skruv om man vill ha konsolen i vertikalt läge.

Spel:

F.I.S.T : Forged in Shadow Touch (Limited Edition och fortfarande inplastat)

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Horizon: Forbidden West

Resident Evil 7 Gold Edition: (Fortfarande inplastat)

Resident Evil 8 (Fortfarande inplastat)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill och när jag vill, men idealt vore att ha affär avslutad innan veckan är slut.

Kan nog skickas men blir två separata paket isf, dvs ett med själva konsolen och ett med spelen. Köparen står då för frakten.

Mvh

Daniel