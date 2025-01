Högtalar rens, 2xsub och 2xsatelliter.

Rensar ut lite hemma, kollar om någon är intresserad.

1. Earthquake Minime P8 aktiv sub

Kul minimal sub med 8" driver och 8" slav.

300w, 600 peak.

Till datahörnan, eller annat litet utrymme..?

En liten svart repa på toppen efter tappad mobil, annars fin.

Sub kabel medföljer av god kvalitet.

600kr

https://www.earthquakesound.dk/en/produkt/minime-dsp-p8/

2. Energy ESW-8 aktiv sub

8" tum nedåtriktat element, port fram. 200w.

Del i prisat budget hembiosystem, tillverkades av Klipsch. Ordentligt repig, men under ett skrivbord eller kanske i garaget så spelar den riktigt rappt och med bra tryck.

250kr

https://www.cnet.com/reviews/energy-take-classic-5-1-review/

3. 2st Energy satteliter, passiva och behöver förstärkare.

3" titan midbas och 0.75" alu tweeter. 100w max.

Ur samma ovan nämnda prisade budget biosystem.

Lite smårepiga och ngt hörn lite tryckt. Sitter väggfästen på, kan skruvas av. Riktigt bra ljud ur dessa kompakta enheter tillsammans med subben.

300kr/paret

Skickar helst inget, kan ta med det till jobbet i Göteborg om ngn önskar det.

Passar inte priset, ge mig ett bud!