Playstation 5 slim, rebirth,last of us part 1-2

Halloj!

Bytte till mig ett playstation 5 slim och har spelat final fantasy 7 rebirth och last of us part 1, vilka spel!

Sitter ett skin på playstation som är enkelt att ta bort, gott skick

Nu vill jag sälja för att kunna lägga de pengar till datordelar till grabben, kan även göra byte mot något vi behöver, byte blir dock bara lokalt - blir nog enklast så!

Playstation 5 kan skickas då jag har kartong!

Har du fler delar och vill ta ps5 som inbyte så lägger jag till pengar, vill du bara bli av med något så köper jag.

Söker ett vitt itx chassi

Ddr5 minnen 2x16gb

Sfx psu typ 450+ watt

Grafikkort i typ 3060,4060,7600 xt anda

Itx moderkort

Cpu

Höftade priser

Playstation 5 slim disk modell - 4500~

Final fantasy 7 rebirth - 400

Last of us part 1 & 2 - 400

Vi hörs!