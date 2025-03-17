gamingdator
Pris: 10 000 kr
Säljer min dator på grund av att jag skaffat ny. Denna klarar dagens spel med medel/höga inställningar.
Chassi: Jonsbo D41 mesh screen
Moderkort: ASUS ROG STRIX Z490-F
Cpu: intel i7-10700K CPU @ 3.80GHz
Ram: 32,0 GB ddr4 3200mhz
lagring: SSD SAMSUNG SSD 840 PRO 250gb
SSD m.2 970 EVO PLus 500gb
grafikkort: ASUS GeForce RTX 4060 EVO Dual OC 8GB
Nätagg: Corsair AX860 860W modulär
är priset inte rimligt så ge ett bud, med rätt att neka