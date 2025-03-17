gamingdator

Säljer min dator på grund av att jag skaffat ny. Denna klarar dagens spel med medel/höga inställningar.

Chassi: Jonsbo D41 mesh screen

Moderkort: ASUS ROG STRIX Z490-F

Cpu: intel i7-10700K CPU @ 3.80GHz

Ram: 32,0 GB ddr4 3200mhz

lagring: SSD SAMSUNG SSD 840 PRO 250gb

SSD m.2 970 EVO PLus 500gb

grafikkort: ASUS GeForce RTX 4060 EVO Dual OC 8GB

Nätagg: Corsair AX860 860W modulär

är priset inte rimligt så ge ett bud, med rätt att neka