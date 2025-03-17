Steam Deck OLED 1TB, Linköping

Säljer min Steam Deck OLED 1TB.

Jag säljer den på grund av att jag inte använder eller kommer att använda den så mycket som jag trodde att jag skulle göra. Så det är bättre om den får hamna hos någon annan som ger den mer kärlek än vad jag gör!

Inköpsdatumet är 21/7-25, och jag har nog spelat på den i max 5 timmar totalt.

Släpper den för 6500kr.

Case och original-laddare ingår!

Finns i Linköping att hämta, annars går det att skicka, men då står du för frakt.