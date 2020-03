Crytek antyder återigen Crysis Remastered

Spelstudion Crytek ligger dels bakom spelmotorn Cryengine och dels den klassiska FPS-serien Crysis, där första delen fick PC-datorer att på på knäna år 2007. Spelet introducerade så pass många nya tekniker att det pressade hårdvara många år efter lanseringen, vilket gav upphov till talesättet "but can it run Crysis?".

I år fyller Crysis dock 13 år, vilket innebär att spelet inte längre ligger i teknisk framkant. Under hösten 2019 gav Crytek spelare en antydan om att en uppdaterad version av Crysis, en så kallad "remaster", kan vara på gång då innehåll från spelet visades i en genomgång av nyheter i Cryengine.

Nu är Crytek i farten igen med en ny video som går igenom de spel som använt Cryengine genom åren, dels studions egna men även spel från externa spelutvecklare. Videoklippet avslutas även denna gång med innehåll från Crysis, vilket ytterligare stärker antydningar om att en uppdaterad version av spelet är på gång med senaste generationen Cryengine under huven.

Ett annat argument som styrker detta är att spelets utgivare Electronic Arts sedan tidigare meddelat att utgivningsschemat innehåller två remaster-versioner av gamla favoriter från tredjepartsutvecklare som ingår i EA Partner-programmet, vilket inkluderar just Crytek.

Med nästa generations konsoler på gång till julhandeln år 2020 kan en bred lansering av Crysis Remastered med Cryengine av senaste snitt alltså vara på gång till både PC, Playstation 5 och Xbox Series X.

Är du sugen på att uppleva Crysis med 2020 års grafiska teknik? Och ser du hellre att det får hårdvaran att gå på knäna än fokus på optimerad prestanda?