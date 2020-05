Intels QLC-minne tar steget till 144 lager under år 2021

Intel har sedan tidigare avslöjat att andra generationens lagringsminne i Optane-familjen tar steget till PCI Express 4.0. Nu presenterar Intel fler detaljer om steget som även innefattar QLC-baserade SSD-enheter, rapporterar Blocks and Files. Uppgifterna kommer från Rob Crooke, chef för Intels Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG) som i samtal med journalister diskuterar nästa steg för företagets lagring.

Nyheterna gäller dels andra generationens lagringsminne i Optane-familjen, vilka tillämpar Intels minnesteknik 3D Xpoint. Den nya generationen går under kodnamnet Alder Stream och växlar upp till fyra lager 3D Xpoint-minne, upp från två i föregångaren. Fördelarna med denna teknik ställt mot övriga typer av flashminne är låg latens vid slumpartade läsningar och skrivningar och god hållbarhet. Optane-produkter har tidigare anslutit över PCI Express 3.0, vilket tar steget upp till PCI Express 4.0 med Alder Stream-produkterna.

Intel avser även att introducera en genomgående uppgradering av företagets SSD-produkter som nyttjar flashminne av typen QLC NAND. Samtliga produkter kommer gå över till en ny generation QLC där kretsarna utgöras av 144 lager minnesceller, en teknik som går under kodnamnet Arbordale Plus. Intel har här ett övertag mot konkurrenter som Samsung och SK Hynix då företagens nuvarande produkter nyttjar NAND-minne om maximalt 128 lager.

Intels nya QLC-minne tar plats i samtliga produktsegment för konsumenter under år 2021. Sett till andra generationens Optane-minne meddelar Intel att fler detaljer avslöjas under en tillställning under juni månad, och en produkt med kodnamnet Barlow Pass som ansluter över DIMM-minnesplatser är planerad för lansering senare i år.

