Sony satsar på fotografer och videoskapare med Xperia 1 II

Sony är ett stort bolag med många divisioner och produkttyper under bältet. Av de framgångsrika divisionerna ingår kameradivisionen, som bland annat producerar systemkamerorna i Alpha-familjen. En på senare år mindre framgångsrik division är Sonys mobiltelefoner, som haft svårt att hävda sig mot konkurrenter som Apple, Samsung, Huawei och även mindre uppstickare.

En av anledningarna till Sonys uteblivna framgångar är att företaget inte lyckats dra nytta av övriga divisioners teknik i telefonprodukter. Det hoppas Sony ändra på med lanseringen av Xperia 1 II där telefonens uppsättning med tre kameror på baksidan lyfter in teknik från just Alpha-seriens systemkameror. Släktbanden märks också av i produktnamnet, där suffixet II (uttalas Mark Two) även används för flertalet digital- och systemkameror.

Telefonens OLED-skärm mäter in på 6,5 tum med upplösningen 3 840 × 1 644 pixlar och bildförhållandet 21:9. Systemkretsen i fråga är Qualcomms flaggskepp Snapdragon 865 med stöd för 5G-anslutningar, och detta backas av 8 GB primärminne. Den interna lagringen mäter in på 256 GB av formatet UFS 3.0 och detta kan expanderas via Micro SD-minneskort. Vidare är telefonen certifierad för vatten- och dammtålighet enligt IP65/IP68 och bestyckas med en 3,5-millimeter ljudutgång.

Det stora paradnumret är alltså kameradelen, vilken består av fyra kameror varav den fjärde är en djupsensor (ToF) på 0,3 megapixlar. Huvudkameran är en vidvinkelkamera på 12 megapixlar med bländaröppning på f/1,7 och brännvidd på 24 mm. En sekundär telefotokamera på 12 megapixlar med brännvidd på 70 mm. Den tredje kameran är en ultravidvinkelkamera som även den bjuder på 12 megapixlar med 124 graders synfält (FOV).

Tekniken som lyfts in från Sonys Alpha-kameror innefattar bland annat en lösning för kontinuerligt autofokus som gör nya beräkningar 60 gånger per sekund. Det möjliggör autofokus-spårning på objekt i bilden där 20 bilder kan fångas per sekund. Utöver hårdvaran introducerar Sony också speciella applikationer som riktar sig mot professionella fotografer och videoskapare.

Applikationen Photography Pro lånar in ett gränssnitt som påminner en del som de som återfinns i systemkameror. Sett till funktioner erbjuds bland annat finmaskig kontroll över ISO-nivåer och slutartid. Applikationen Cinematography Pro lyfter in teknik från Sonys Cinealta-videokameror och stöder bland annat inspelning av video i 2K och 120 bilder per sekund (FPS) med 10-bitars HDR-stöd. Video kan också fångas i 4K HDR med bildförhållandet 21:9 med bilduppdatering om 24/25/30/60 FPS.

Utöver att låna teknik från Alpha-kameror gör funktionen Imaging Edge också det möjligt att skicka bilder från systemkameror i Alpha-serien till Xperia 1 II för bildredigering. Sett till stöd för ljud bestyckas telefonen med stöd för Sonys DSEE-teknik, där ljudkvaliteten i de högre registren i komprimerat ljud återställs vid avkodning.

Sony Xperia 1 II finns tillgänglig i färgerna svart och lila. Telefonen kan förbokas nu till priset 11 490 kronor, och den som förbokar före den 21 juni får hörlurarna Sony WH-1000XM3 på köpet. Säljstart sker den 22 juni år 2020.

Är Sonys produkter något du överväger när du investerar i ny telefon, eller skiljer sig dina prioriterade funktioner och egenskaper från vad Sony satsar på?