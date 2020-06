Cyberpunk 2077-visning försenas två veckor

Nästa stora avtäckande runt CD Projekt RED:s kommande storspel Cyberpunk 2077 var tänkt att gå av stapeln den 11 juni. Tillställningen som går under namnet Night City Wire ska belysa delar av spelet som inte avtäckts tidigare, men i ett Twitter-inlägg meddelar CD Projekt RED att evenemanget skjuts fram två veckor på grund av de pågående protesterna i USA.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.