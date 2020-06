Intel kör Battlefield V på bärbar dator med integrerad Xe-grafik

Att försöka sig på att spela datorspel med grafiska inställningar högre än nivån potatis har länge varit uteslutet med Intels integrerade grafikkretsar. Med arkitekturen Xe ämnar Intel ändra på denna etablerade sanning, där arkitekturen först ser dagens ljus för konsumenter i form av processorfamiljen "Tiger Lake" för bärbara datorer.

Den exakta kapaciteten som Xe i bärbar form bjuder på är inte känd, men Intels prestandastrateg Ryan Shrout bjuder nu på ett smakprov i form av ett Twitter-inlägg. I det tillhörande videoklippet visar Ryan Shrout hur en bärbar prototypdator med en Tiger Lake-processor driver spelet Battlefield V utan märkbara problem. Han noterar också att systemet använder tidiga drivrutiner och mjukvara, varför prestanda kan bli än bättre när processorerna når handeln.

Perks of the job! Took a prototype Tiger Lake system for a spin on Battlefield V to stretch its legs. Impressive thin and light gaming perf with Xe graphics! Early drivers/sw, but it’s the first time I’ve seen this game run like this on integrated gfx. More later this year! pic.twitter.com/f1Qlz2jMyB