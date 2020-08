Toshiba avyttrar sin PC-division

Det japanska konglomeratet Toshiba har under 2010-talets senare halva haft det motigt. Företaget har exempelvis varit tvungna att knoppa av dess minnesdivision vars rötter kan spåras tillbaka till 1980-talet, då företaget faciliterade uppfinnandet av flashminne av typerna NOR och NAND. Delar av det resulterande fristående bolaget såldes under år 2017 till Bain Capital med investerare likt Apple, Dell och Seagate i ryggen och går idag under namnet Kioxia.

En annan del av Toshiba med rötter i 1980-talet är dess PC-avdelning. Trots att datorer prydda med företagets sigill endast skymtats stötvis på våra breddgrader under dess 35-åriga historia är det ännu en del av Toshiba som nu möter vägs ände. Redan under juni 2018 sålde bolaget av 80,1 procent av divisionen till konkurrenten Sharp, varpå verksamheten döptes om till Dynabook. Sharp erbjöds också en option att köpa resterande 19,9 procent vid ett senare tillfälle.

Nu meddelar Engadget att Sharp har valt att göra just detta, vilket innebär slutet av ännu en era för Toshiba. Anledningen till försäljningen specificeras inte, men de sedvanliga anledningarna såsom ökad konkurrens på en ständigt minskande PC-marknad tros vara den största faktorn. Misslyckade satsningar på exempelvis formatet HD-DVD och ultraportabla datorer som stod sig slätt mot exempelvis Dells XPS-serie och Apples Macbook Air har heller inte underlättat bolaget situation.

Efter försäljningen av dess PC-tillverkning är den enda helägda kvarvarande Toshiba-divisionen för konsumentelektronik bolagets satsning på hårddiskar. Helt utan Toshiba på datormarknaden blir vi dock inte, då det japanska konglomeratet fortsatt äger 40,1 procent av Kioxia.

