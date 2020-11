Det är ingen överdrift att kalla M1, Apples första ARM-processor för datorer, ett stort steg för teknikbranschen. Företaget har tagit arbetet med de ARM-processorerna i A-familjen för de mobila produkterna i Iphone- och Ipad och tillämpat det i processorer för stationära och bärbara datorer. Även om prestandaresultat på förhand talat gott om vad Apples processorer mäktar med har bolaget inte delat med sig av många konkreta specifikationer.

I väntan på detta har Anandtech satt Apples nya kompakta stationära dator Mac Mini under luppen, och gör insatta bedömningar av processorn. Den första aspekten klockfrekvenserna för enkeltrådade såväl som flertrådade uppgifter. Enkeltrådat arbetar M1 i klockfrekvensen 3,2 GHz, en ökning om 6,66 procent ställt mot den mobila processorn A14.

Slutsatsen är att 3,2 GHz även gäller för samtliga fyra prestandakärnor av typen Firestorm. Uppskattningen är att M1 kan upprätthålla denna hastighet över alla kärnor då det finns aktiv fläktkylning i Mac Mini, något den tunna bärbara datorn Macbook Air saknar. För de fyra energieffektiva Icestorm-kärnorna har en klockfrekvens strax över 2 GHz, även det något högre än A14.

Alla åtta kärnor, prestandavarianter såväl som energieffektiva diton, kan arbeta samtidigt och M1 är därmed en åttakärnig processor även om prestandaprofilen inte är gemensam för samtliga kärnor. En annan aspekt som Apple inte presenterat är vilken TDP-nivå M1 arbetar efter. Genom att analysera hur mycket ström datorn förbrukar i olika scenarion landar Anandtech i att den genomsnittliga effektförbrukningen ligger mellan 6,3 och 10,5 watt.

Vid tungt flertrådade laster stiger detta till mellan 18 och 22 watt, med högsta uppmätta nivån på 27 watt. Dessa siffror inkluderar också okända variabler gällande datorns övriga komponenter, varför artikelförfattaren spekulerar i att den verkliga TDP-nivån ligger mellan 20 till 24 watt. Slutligen granskas också grafikdelen, som i förhållande till dedikerade varianter sörplar effekt med uppskattad effektnivå om 17,3 watt.

I testet framkommer det att M1 inte enbart är energieffektiv. I det enkeltrådade utförandet av testsviten Cinebench R23 når M1 en poäng om 1,522. Det är strax under konkurrentens Intel Core i7-1165G7 1,532 poäng och AMD:s stationära flaggskepp Ryzen 9 5950X som kammar hem 1,647 poäng. Dessa har dock TDP-nivå om 28 respektive 105 watt. När det kommer till spel levererar M1 också imponerande resultat, om än inte lika högtflygande som med processordelen.

I grafiktestet 3DMark Ice Storm Unlimited når Mac Mini med M1 poängen 280 203. Det bräcker med liten marginal datorn Acer Nitro 5 med AMD Ryzen 5 4600H med integrerad Vega-grafik, men får se sig besegrad av Microsoft Surface Book 3 med processorn Core i7-1065G7 med grafikkortet Geforce GTX 1660 Ti, som får 378 823 poäng. I det praktiska speltestet med titeln Rise of the Tomb Raider når M1 73,1 FPS, det vill säga samma som Acer Nitro 5 med AMD Ryzen 5 2500U.

När kvalitetsgraden i spelet höjs till "Enthusiast" får M1 i Mac Mini däremot ett övertag motAcer Nitro-datorn. Då ska det tilläggas att det är Intel-versionen av Rise of the Tomb Raider som körts, vilken kompilerats om för M1 inför första körning via tolkningsfunktionen Rosetta 2. När framtida speltitlar kompileras specifikt för M1 (native) lär prestandanivån sannolikt höjas ytterligare ett snäpp.

Apple Mac Mini och de bärbara syskonen Macbook Air och Macbook Pro finns att köpa nu, där Mini och Pro-varianterna även kan köpas med Intel-processor under huven.

Är den goda prestandanivån nog för att du ska överväga att gå över till Apples datorer, eller är du redan Mac-frälst och ser M1-introduktionen som lilla julafton?