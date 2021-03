Amazon etablerade sig i Sverige under hösten 2020 och har hittills inte revolutionerat den svenska e-handeln. Precis som det amerikanska moderbolaget är den svenska filialen en hybridlösning vad det gäller e-handel. Dels har Amazon ett eget lager med egna varor som de säljer, men majoriteten av artiklarna som återfinns i butiken säljs via en så kallad marknadsplats.

Via marknadsplatsen upplåter Amazon utrymme i sin webbutik där tredjepartsäljare får lägga upp sina varor och skicka dessa, efter orderhantering och betalning via Amazon. Det kan således mycket väl handla om att säljaren som skickar just din vara råkat vara ett litet enmansföretag, snarare än det stora miljardbolaget Amazon själva.

Det här blev uppenbart inte minst när en av SweClockers nära medarbetare från forumet stötte på patrull med sin senaste beställning från svenska Amazon. Vid beställning av en ritplatta till lågt pris, som senare visade sig vara fel, följdes detta upp av direktkontakt från säljaren med vädjan till köparen att självmant avboka sin order.

Anledningen till säljarens desperata ton är troligen de straff Amazon utfärdar mot säljare som avbokar kunders ordrar. Säljaren debiteras i regel 8,5 procent av ordervärdet om de avbokar en kunds order. Sker många avbokningar kan Amazon gå så långt som att stänga av säljare. Då säljarna ofta är små enmansbolag kan individens ekonomiska påverkan bli stor.

När köparen i det här fallet inte avbokade sin order fortsatte säljaren att försöka nå vederbörande genom att först maila vid tre tillfällen. Kontaktförsöken fortsätta därefter med två meddelanden på Whatsapp och att säljaren vid ett flertal tillfällen ringde och lämnade röstmeddelanden.

Att en person far illa efter att av misstag ha satt ett för lågt pris är givetvis ingenting att skämta om, men det sätter köparen i en prekär situation. Vid beställning av varor från ett företag som omsätter 3,3 biljoner kronor (3 300 000 000 000) på ett år är upplevelsen kanske allt annat än väntad.

Har du själv haft liknande erfarenheter från att handla på marknadsplatser? Har ni råkat ut för något liknande på svenska marknadsplatser som exempelvis Elgiganten eller CDON?