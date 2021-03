Affärsmodellen att äga sina fabriker för att tillverka sina kretsar tillhör numera ovanligheterna. Endast världens två största halvledartillverkare sett till tillverkningsvolym, Intel och Samsung, har de finansiella musklerna att framställa sina egna kretsar – och så sent som igår meddelade Intel att de återigen kommer satsa på kontraktstillverkning åt andra aktörer.

Normen i branschen är istället modellen fabless, där företag utvecklar en krets och förutsättningarna kring den för att därefter anlita en kontraktstillverkare likt TSMC eller Samsung för tillverkning av kretsen. Till denna skara hör bolag som Nvidia, Qualcomm, Mediatek och numera även AMD, efter att bolaget under 00-talet sålde av dess kretstillverkning till nuvarande Globalfoundries.

Nu när årsrapporterna för år 2020 offentliggjorts av har branschen analysfirman Trendforce sammanställt fabless-aktörernas framfart, och i linje med förväntningarna rapporteras rekordår snart sagt alla bolag. Högst omsättning av samtliga aktörer har Qualcomm, som under år 2020 tar klivet förbi Broadcom med en tillväxt om 33,7 procent.

Nvidia och AMD å sin sida är de bolag som haft starkast tillväxt under år 2020 – där Nvidia är ensamma på listan att öka omsättningen med över 50 procent under året. AMD släpar inte långt efter med en 45-procentig ökning, vilket räcker till en femteplats på listan över bolag med störst försäljning under året. PC-centriska Realtek gör också ett starkt 2020 med en 34-procentig ökning.

Endast två bolag i Trendforce-sammanställningen lyckades med konststycket att tappa försäljning under 2020. FPGA-makaren Xilinx, numera i AMD-ägo, backade med 5,6 procent, medan starkt Apple-beroende Dialog Semiconductor med strömkretsar och applikationsspecifika processorer (ASIC) i sin portfolio gick kräftgång. Dialog såldes därefter under början av 2021 till japanska Renesas.

Gällande framtiden för branschen väntar sig Trendforce ännu ett rekordår för branschen, räknat i omsättning till följd av hög efterfrågan och låg tillgång.