Under sommaren lanserade AMD uppskalningstekniken Fidelity FX Super Resolution (FSR), vilken är bolagets alternativ till Nvidias Deep-Learning Super Sampling (DLSS). Till skillnad från Nvidias dito behöver FSR vare sig maskininlärning eller specifika hårdvarufunktioner, utan baseras på en algoritm för uppskalning som körs på grafikkretsens shader-enheter.

Vidare ska AMD:s FSR i teorin fungera på alla grafikkortslösningar oberoende av tillverkare och vara enkel att implementera i spel, till skillnad från Nvidias DLSS som kräver särskild handpåläggning för varje spel. Spelutvecklare har redan implementerat tekniken i ett flertal spel och flinka moddare har tagit den till bland annat VR-spel. Nu följer Epic Games upp med att implementera FSR i spelmotorn Unreal Engine 4.

Ultra Quality – produces an image with quality virtually indistinguishable from native rendering. It should be selected when the highest quality is desired. At recommended settings, it renders images at 77% of the display resolution.

Quality – produces an upscaled image with a quality representative of native rendering, with a sizeable performance gain. At recommended settings, it renders images at 67% of the display resolution.

Balanced – produces an upscaled image approximating native rendering quality, with a significant performance gain compared to native. At recommended settings, it renders images at 59% of the display resolution.